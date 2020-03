Besmette vrouw uit Genk waarschuwt andere Limburgers: "Vermijd contacten zoveel mogelijk!" 

De 26-jarige verpleegster van het ZOL in Genk zit samen met drie skivrienden in quarantaine in Hasselt. “Het ellendigste gevoel is achter de rug”, zucht Iris opgelucht. “Maar we zijn allemaal goed ziek geweest. We waren verkouden, hadden koorts en konden zelfs moeilijk op onze benen staan. Iedereen heeft ook veel moeten hoesten en had last van pijn in de rug en ribben.”