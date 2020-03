Zware industriebrand bij pannenkoekenbedrijf in Veurne

De brand is wellicht ontstaan bij een oven en is overgeslagen naar een grote silo naast het bedrijf. Alle werknemers konden tijdig het bedrijf verlaten. Er zijn twee personen met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer van Veurne kreeg versterking van de collega’s van Koksijde-Oostduinkerke. Ook de verf van de silo stond in brand en zorgde voor grote vlammen. De brand was vrij snel onder controle. Hoeveel schade er is, is nog niet bekend.