Bezorgde prof aan jongeren: "Schiet vandaag in actie om Italiaanse toestanden te vermijden en om levens te redden"

Als het toch niet anders kan, zoals voor de kinderen die naar school moeten omdat beide ouders voorlopig nog werken, hou anderen dan op een afstand, neem best 2 meter voor de veiligheid. Als je dan terug thuiskomt, dan was je grondig je handen met zeep. Je moet ervan uitgaan dat iedereen kan besmet zijn, want niet iedereen weet van zichzelf als ie besmet is. Die beestjes zitten eerst een tijdje in je lijf voor je er last van krijgt, en misschien krijg je er wel helemaal geen last van, maar je kan ze dan wel nog doorgeven.

De school loopt voorlopig nog een beetje door, maar je belangrijkste vak in de volgende weken is "burgerzin" (je gedragen als een goede burger). Als je leerkracht zegt dat je een groepswerkje moet maken, dan mag je dat niet letterlijk nemen. Je moet dat online doen, en zeker niet afspreken bij elkaar. Je mag geen groep vrienden bezoeken of ook geen feestjes houden. Voorlopig echt niet. Sociaal zijn doen we voorlopig enkel nog op social media. Wees creatief.