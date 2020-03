Brouwerijen krijgen klappen door coronacrisis

De brouwerij die door de mensen meestal Bavik wordt genoemd, heeft 200 cafés. Ofwel rechtstreeks in eigendom, ofwel doorverhuurd. Bedrijfsleider Ignace De Brabandere: "Natuurlijk voelen we mee met de caféhouders en zijn ze een deel van onze structuur, maar contractueel zijn we tot niets verplicht en zitten ook de brouwerijen in de hoek waar de klappen vallen. De horecauitbaters hebben nu weinig kosten, het personeel is op economische werkloosheid gezet en aankopen moeten ze niet meer doen. Maar of we de huur gaan kwijtschelden is nog niet uitgemaakt."

Ruim de helft van de omzet haalt de brouwerij uit export, maar ook de horeca in Frankrijk, Nederland, Los Angeles en New York is dicht. "Binnenkort waarschijnlijk ook het Verenigd Koninkrijk", zegt De Brabandere. Hij verwacht dat de brouwerij straks ook zal stoppen met draaien.