Impact anti-coronamaatregelen bij grote Antwerpse bedrijven lijkt mee te vallen

Veel grote bedrijven in de provincie Antwerpen kunnen op volle capaciteit blijven verder werken.

Bij busbouwer Van Hool is het risico op besmetting het grootst in de kantoren, niet in de fabriek van de bussen zelf. “De grote voertuigen staan altijd in grote, ruime productiehallen. Die worden nu ook extra verlucht”, zegt woordvoerder Dirk Snauwaert.