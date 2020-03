Chinese e-commercegigant schenkt ons land half miljoen mondmaskers "mede dankzij tussenkomst van de koning"

Een - zeer gedeeltelijke - redding komt er nu vanuit China. De Alibaba Foundation en de Jack Ma Foundation schenken ons land een half miljoen mondmaskers en 30.000 testkits. Deze middag zijn de eerste 300.000 mondmaskers aangekomen in Luik. De mondmaskers zullen in de eerste plaats verdeeld worden onder de zorgverleners in ons land.

"Onze zorgverleners staan in de frontlinie in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, we moeten hen zo goed mogelijk beschermen. Ook de extra testkits zijn belangrijk, want daarmee kunnen we mensen met verdachte symptomen zo snel mogelijk testen", aldus Maggie De Block. Om veiligheidsredenen wordt niet bekendgemaakt waar de mondmaskers worden gestockeerd.

Opvallend: het kabinet van minister De Block laat weten dat de schenking van het materiaal er mede komt "dankzij de persoonlijke tussenkomst van de koning en met steun van het Waalse export- en investeringsagentschap Awex." Meer details over die tussenkomst worden er niet gegeven.