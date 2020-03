Wat de overheid aan ons vraagt, is duidelijk: was je handen en vermijd contact met anderen zoveel mogelijk. En toch lijkt nog niet iedereen overtuigd. Waarom is "in uw kot blijven" - zoals minister Maggie De Block het noemde - zo belangrijk? "Het Journaal"-anker Goedele Wachters legt het helder uit, in drie minuten.