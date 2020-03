Corona doet files verdampen: kalmste ochtendspits op de weg sinds 30 jaar

Veel bedrijven raden hun werknemers aan om thuis te werken of verplichten hen daar zelfs toe, als ze dat kunnen. Slechts een klein deel van de gezinnen stuurt zijn kinderen naar de opvang op school. Logisch dus dat er vanmorgen minder verkeer was op de weg. Het resultaat in de filebarometer was ongezien. In het verkeersbericht op de radio vanmorgen was geen énkele structurele file te bespeuren en ook vanavond was het erg rustig.