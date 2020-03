"Het nieuwe coronavirus vormt een groter risico in steden met luchtvervuiling", waarschuwen Europese experts

Na de SARS-epidemie in China, in het begin van de eeuw, hebben wetenschappers bijkomend onderzoek gedaan. Een van hun conclusies was dat mensen die in gebieden met luchtvervuiling wonen, 84 procent meer kans hadden om te overlijden dan mensen in regio's met een lage luchtvervuiling. De SARS-epidemie werd veroorzaakt door een ander coronavirus, en tastte eveneens de longen aan.

Professor Sara De Matteis van de universiteit van Cagliari: "Als patiënten chronische long- of hartaandoeningen hebben, veroorzaakt of verergerd door een langdurige blootstelling aan luchtvervuiling, dan zullen zij minder goed longinfecties kunnen afweren. Zij hebben meer kans om te sterven. Dit gaat wellicht ook op voor Covid-19."