Fransen hamsteren nog snel tabak aan grens met ons land

In Callicanes, de vroegere grenspost met Frankrijk in Poperinge, staan lange rijen Fransen aan te schuiven om er in de lokale supermarkt sigaretten te kopen. Ze vrezen dat Frankrijk straks zijn grenzen sluit. Om 20 uur geeft president Emmanuel Macron een persconferentie over het verscherpen van de maatregelen tegen de uitbreiding van het coronavirus.