Politie waarschuwt voor online oplichting met valse geneesmiddelen, valse mails en WhatsAppberichtjes

Een berichtje dat ook begint te circuleren via WhatsApp is dat over "een video genaamd Martinelli". Dit is een hoax, een broodjeaapverhaal, die dateert uit 2018 al. Het bericht circuleerde toen in het Engels. En nu -opnieuw ook trouwens- in het Nederlands. Geloof er niets van. En mocht u een berichtje krijgen waar een link is toegevoegd, klik dan zeker niet op de link. En stuur het bericht vooral ook niet door.