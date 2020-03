Coronavirus maakt creatief: mis in Jette vanaf nu achter gesloten deuren en uitgezonden via Youtube

Door het coronavirus heeft de katholieke kerk beslist om alle liturgische diensten met publiek te schorsen tot en met vrijdag 3 april.

De pastoor van Jette Dirk Vannetelbosch wilde de wekelijkse zondagsmis niet afschaffen en heeft daarom de mis via Youtube uitgezonden. Intussen is de video van de mis in Jette al bijna 800 keer bekeken. De parochie overweegt nu om de mis altijd via Youtube uit te zenden. Ook in Holsbeek worden de missen voorlopig online uitgezonden.