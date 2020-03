Maatregelen tegen coronavirus ook merkbaar in het autodelen

Onze auto's worden vooral gebruikt voor vrijetijdsverkeer, legt Geert Gheskière van Cambio uit. "Dus als de mensen moeten thuis blijven worden de wagens minder gebruikt. We waren erop voorbereid, dit weekend is de bezetting voor 15% gedaald."

Er zijn in Gent 210 deelauto's in gebruik. In Aalst heeft het bedrijf 11 deelauto's, daarvan is 11% minder gebruikt. "We blijven bereikbaar", zegt Gheskière, "maar we beseffen dat het gebruik de komende weken een stuk lager zal liggen. Maar dikwijls is de deelauto de enige gezinswagen die nodig is voor de boodschappen en om familie te helpen".