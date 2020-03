Thuisverpleging zoekt creatieve oplossingen voor tekort aan verzorgend materiaal: "We maken nu mondmaskers van katoen"

Om de patiënten en haar gezin maximaal te beschermen, handelt Annita alsof ze drager is van het virus. Dat wil zeggen dat ze naast gel, mondmasker, spatbril en handschoenen aan haar patiënten vraagt of de zorg wel echt nodig is, om onnodig contact te vermijden. Wie verder kan met zorg om de twee dagen, kan dat best doen.