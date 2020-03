Cultuurcentrum Vilvoorde wordt medisch centrum voor coronapatiënten

In eerste instantie is het de bedoeling dat mensen die vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus telefonisch contact opnemen met hun eigen huisarts. Zij verwijzen patiënten dan eventueel door naar het medisch centrum. "Die manier van werken zal toelaten om op een veilige manier testen uit te voeren en te bekijken of mensen in quarantaine moeten of moeten worden opgenomen in het ziekenhuis", aldus Bonte.

In het ergste geval zou het centrum Bolwerk ook dienst kunnen doen als noodziekenhuis. Maar dat is voorlopig niet aan de orde.