Deinze geeft mondmaskers stadspersoneel weg aan huisdokters en tandartsen

De burgemeester is hoopvol ondanks de coronacrisis: "We gaan dit overwinnen, ik ben dat zeker. 80 procent van de mensen die getroffen zijn door dit virus ervaart het als een milde ziekte. De algemene aanpak is goed, we hebben enkel een tegenslag met de levering van mondmaskers. Maar in tijden van crisis moet je tegenslagen overwinnen", benadrukt Vemeulen nog.