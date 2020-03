Lokale dj's organiseren virtuele party: "Jongeren laten fuiven vanuit hun zetel"

Drie weken lang mogen geen evenementen doorgaan in ons land. Zowat alle geluidsfirma's en dj's zitten de komende weken dus zonder werk. Maar een vriendengroep van dj's uit het Pajottenland heeft daar iets op gevonden. Zij organiseren virtuele feestjes. "We zijn rond de tafel gaan zitten om te kijken hoe we op een originele manier de jongeren thuis toch een feestgevoel konden geven", vertelt Jonas Bellemans, zaakvoerder van Sound&Co. "Via sociale media hebben we een virtuele fuif gecreëerd waar we een dj-set live streamen. Zo kunnen jongeren een fuif vanuit hun zetel beleven."