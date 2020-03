Dokters en ziekenhuizen organiseren zich op meer en meer coronapatiënten

In Genk worden risicopatiënten door de huisarts niet onmiddellijk naar het ziekenhuis gestuurd maar eerst doorverwezen naar de corona consultatie. Daar wordt beslist of de patiënt thuis verder kan uitzieken of toch nog naar het ziekenhuis moet. Dokter Elke Dullers: "Het is belangrijk dat zieken en niet-zieken niet met elkaar in contact komen, dat ze snel en efficiënt getrieerd kunnen worden en dat de hulpverleners onder bescherming kunnen werken." Om aan die voorwaarden te voldoen is de corona consultatie ideaal, denkt ze. "Zo'n consultatie op een aparte afgescheiden locatie door volledig beschermde artsen was voor ons de enige mogelijkheid."