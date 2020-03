Amerikaanse beursindex Dow Jones kent grootste val in 30 jaar tijd: min 13 procent 

Het kwartaal is nog niet rond, maar er wordt dus een terugval van meer dan 20 procent verwacht. Zeker is dat de industriële productie in China in januari en februari met zeker 13,5 procent gedaald is en dat is de zwaarste terugval sinds 1990, toen de Chinese economie een fractie was van wat die nu is. In hele industriële regio's zoals Wuhan en de provincie Hubei, maar ook elders zijn fabrieken gewoon gesloten en dat gebeurde niet tijdens de crisis van 2008.

De werkloosheid in China ligt nu op 6,2 procent en dat is het hoogste cijfer ook sinds het begin van de statistieken. De overheid pompt 14,3 miljard dollar in de economie via leningfaciliteiten op een jaar en de Chinese centrale bank verlaagt de veiligheidsbuffer die commerciële banken moeten aanhouden. De huidige terugval in China is groter dan in 2008 en dat belooft navolging te krijgen in de rest van de wereld.

Er worden vooral enorme klappen verwacht in de sector van de luchtvaart en cruiseschepen. Een aantal maatschappijen zullen verdwijnen en wellicht zijn er daar grote bij. Uiteraard zal de impact verlichten als de epidemie wegkwijnt, maar er zijn wellicht structurele economische gevolgen. Zo worden er nu vragen gesteld bij de huidige manier van handel en productie die te veel afgestemd is op China en op erg kwetsbare productielijnen.