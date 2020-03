Franse president Macron kondigt lockdown aan: "Wat ik vraag is ongezien, maar we zijn in oorlog"

Daarnaast mogen mensen ook gaan werken "als thuiswerken niet mogelijk is". "Een beetje fysieke activiteit, als dat niet met vrienden of familie is, is toegelaten", zei Macron nog.

Maar het is menens voor Macron: zijn minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner kondigde aan dat Frankrijk 100.000 politiemensen inzet, die moeten verzekeren dat de nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden toegepast. “Blijf thuis”, is de boodschap dus. Wie daar geen gehoor aan geeft, riskeert boetes tot 135 euro. Net als in Italië en Spanje moet iedereen die tóch buitenkomt een geldige reden kunnen geven voor hun verplaatsing.