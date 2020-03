Dan toch geen Halle Carnaval dit jaar: "Er komt geen stoet, we moeten deze financiële kater verteren"

"Wij werken voor ons evenement nauw samen met de foorkramers. Zij moeten na de zomer op andere plaatsen staan, dus ze kunnen dan niet naar Halle komen", zegt voorzitter Jos Appelmans van Halattraction. "Op vraag van hen zien wij af om een stoet te organiseren in september of zelfs daarna", bevestigt Appelmans. "Het zal voor volgend jaar zijn."

"Wat we wel gaan doen, is een opstart maken richting het volgende carnavalseizoen. Maar op welke manier en wanneer precies dat is op dit moment nog onduidelijk. Eerst moeten onze vrijwilligers de afgelaste stoet van dit weekend afhandelen. We moeten op zoek naar een plek om die afgewerkte carnavalswagens te stallen en er moeten nog veel terugbetalingen gebeuren. We houden er alleszins een zware financiële kater aan over", besluit Jos Appelmans.