Genkse horecazaken en winkels volgen coronarichtlijnen goed op

De politie van de zone Carma begon meteen na de afkondiging van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus met toezicht te houden. In totaal moest de politie 46 keren optreden tegen winkeleigenaars of horeca-uitbaters die de regels niet nauwgezet navolgden. Maar volgens de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V) was er vooral in het begin nog wat onduidelijkheid over de maatregelen. "We moesten in de hele politiezone Carma 46 keer optreden, in Genk ging om 19 winkels en horecazaken die de regels niet strikt naleefden. Maar echte problemen waren er niet, na de tussenkomst van de politie sloten de eigenaars of uitbaters hun winkel, feestzaal of horecazaak.