Gentse huisartsen willen jouw ongebruikte mondmasker

Huisartsenvereniging Gent vzw lanceert een inzamelactie. Er komt een eerste inzamelpunt op haar huisartsenwachtpost in Gentbrugge. Hoogstwaarschijnlijk komen er nog enkele andere inzamelpunten bij. Dokters hebben naast maskers ook andere beschermingsmiddelen nodig, maar de nood aan maskers is het meest dringend. Een veiligheidsbril kan je desinfecteren en opnieuw gebruiken, een mondmasker is een wegwerpproduct.

De nood is hoog zegt Fleur Simillion: "Bijna geen enkele praktijk heeft voldoende maskers. We hebben al een dertigtal praktijken die volledig door hun voorraad heen zijn".

De huisartsen zoeken chirurgische maskers of proceduremaskers, die zijn met lintjes of elastiekjes. Ook stofmaskers FFp2 en FFP3 zijn welkom.

De huisartsenvereniging wijst er wel op dat ze alleen met officieel goedgekeurde maskers werken. "We hebben er geen zicht op in hoeverre het veilig is om met zelfgemaakte maskers te werken."



“De mensen kunnen die zelf komen afgeven op de huisartsenpost van Gentbrugge. Dat kan tussen 9 uur 's morgens en 4 uur in de namiddag." Als het gaat om grote hoeveelheden, dan kunnen ze ook opgehaald worden. Mochten er enorme hoeveelheden binnen komen, dan zal de vereniging contact opnemen met thuisverpleegkundigen, want die kunnen de maskers ook goed gebruiken.