Gulle gevers brengen mondmaskers binnen in Antwerpse ziekenhuizen: “Hopelijk hebben anderen dezelfde reflex”

Het Antwerpse Hof van Beroep heeft 20 mondmaskers gevonden en naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. Dat gebeurde na een oproep van viroloog Marc Van Ranst. “Een tijd geleden lagen er beschimmelde dossiers in het archief. Als we er om een dringende reden moesten zijn, droegen we een mondmasker. We hadden er nog 20 op overschot. Dat is niet veel, maar als 1.000 mensen dezelfde reflex hebben, worden er uiteindelijk veel maskers ingezameld”, vertelt persgriffier Tom Hoorens.