Amper leerlingen op scholen Vlaams-Brabant en Brussel 

De acht basisscholen van de stad Brussel zijn goed voor 2500 leerlingen. Amper 44 kinderen zijn vandaag ingeschreven. Ook in de rand rond Brussel komen er weinig leerlingen opdagen. In het Villegastje in Strombeek-Bever zijn 12 kinderen van de 380 aanwezig. De Mozaïk in Humbeek is dan weer een uitschieter: daar zitten 90 van de 400 kinderen in de opvang van de school.