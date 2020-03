In de Italiaanse gemeente Giussano was de sfeer in de kerk ondanks alles toch optimaal. Uit pure eenzaamheid had de priester foto's van zijn parochianen op de stoelen gezet. De ingekaderde foto's waren selfies waar hij de mensen in een berichtje om gevraagd had. De kerk ligt in de noordelijke regio Lombardije, die het zwaarst getroffen is door het coronavirus.