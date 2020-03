Johan Verstreken mag zijn huis niet meer uit in het Spaanse Malaga

De Spaanse politie is zeer aanwezig. “Ze stonden aan de supermarkten en ze controleren zelfs de stranden. Ik wou zaterdag nog snel iets drinken in een bar aan het strand, maar alles was meteen gesloten. Er rijden politiepatrouilles rond met luidsprekers om mensen op te roepen binnen te blijven. Ook snelwegen zijn afgesloten, er zijn mensen moeten terugkeren.” Verstreken vindt het niet erg om opgesloten te zitten. “Het is hier 20 graden in de schaduw, dat helpt natuurlijk. Maar ik leef erg mee met mensen hier die in een kleine studio wonen of in een kelderappartement.”