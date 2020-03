Kappers en tandartsen willen hun zaak ook tijdelijk sluiten

"Het gaat vooral om mensen die lichamelijk contact hebben met hun klanten of patiënten, denk maar aan schoonheidssalons, kappers, pedicure, kinesisten, tandartsen... Het is voor hen onmogelijk om tijdens het werk de voorgeschreven anderhalve meter afstand te bewaren. Dat kan gevaarlijk zijn voor henzelf, hun medewerkers en ook voor de klanten of patiënten. Daarom verkiezen ze hun activiteiten tijdelijk stop te zetten," legt directeur Bart Lodewijckx van UNIZO-Limburg uit.