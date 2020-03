"Kassapersoneel in de warenhuizen is te weinig beschermd," vinden de vakbonden

Verschillende kassiersters hebben er de afgelopen dagen op de sociale media al over geklaagd dat ze zich onveilig voelen en dat ze van de directies maar weinig middelen krijgen om zich te beschermen. Dat wordt ook bevestigd door Carine Meeuwis van de socialistische bediendenbond BBTK in Limburg. "De werkgevers zijn in de eerste fase vooral bezig geweest om hun producten terug in de rekken te krijgen, maar daarbij werd niet aan het personeel gedacht. We hebben ondertussen met verschillende directies contact gehad, ze zeggen wel dat ze daarmee bezig zijn maar we vinden dat rijkelijk laat. We vragen dringend maatregelen zoals de klanten laten betalen met bancontact, plexischerm zodat de mensen aan de kassa afgeschermd worden van de klanten, er moeten mondmaskers en handschoenen beschikbaar zijn en niet alleen handgel. We vragen ook dat ze niet veel klanten in één keer in de winkel toelaten. Veiligheidsmensen aan de deur moeten daar op toezien."