Lege scholen door coronavirus: "Het voelt vreemd aan, ook voor de leerlingen"

De lessen zijn vanaf vandaag geschorst, en er is opvang voor kinderen van mensen uit de zorg of voor mensen die het echt niet anders geregeld krijgen. Op het Spectrumcollege in Beringen en Lummen, een school met meer dan 2.000 leerlingen, kwamen er een tiental leerlingen opdagen voor de opvang. Een verrassing voor directeur Ludo Elsen: "Ik had een beetje verwacht dat er niet zoveel leerlingen zouden komen, maar zo weinig? Ik hoop dat we het ergste achter de rug hebben, en dat we vandaag de definitieve afspraken kunnen vastleggen - de richtlijnen naar onze leerlingen en personeelsleden toe - en dat we daarmee de volgende drie weken toch wel op een zinvolle manier kunnen invullen."