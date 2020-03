Leuvens bedrijf ontwerpt 3D geprinte deuropener in strijd tegen corona: "Deuren openen zonder deurklink vast te houden"

Het ontwerp van de 3D deurklink wordt nu gratis aangeboden aan andere bedrijven die gespecialiseerd zijn in 3D-printen. "Door het ontwerp digitaal beschikbaar te stellen, kan het overal op 3D-printers worden geproduceerd en binnen enkele uren wereldwijd verspreid worden", zegt Vancraen. "In dit geval hebben we het product in België ontworpen en kunnen mensen in China, Europa en zelfs de VS de deuropener lokaal printen. Mensen die geen 3D-printer hebben, kunnen een set van twee handvrije deuropeners bij ons bestellen voor 40 euro, besluit de CEO.