Leven in tijden van corona: Gent verkennen met de brooddoos

Op de beroemde Graslei zitten vijf mensen. Drie Gentenaars eten een hamburger uit het nabijgelegen fastfoodrestaurant. Dat is open, enkel voor afhaal. Iets verder staat een koppeltje met een selfiestick. "We komen uit Londen. De sfeer is inderdaad bijzonder. Heel raar. Maar het blijft wel fijn om hier te zijn. Het is spectaculair, met of zonder winkels. Wel jammer dat we nergens koffie kunnen gaan drinken. Maar honger zullen we niet hebben. We logeren bij een gastgezin en krijgen daar eten."