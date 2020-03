Paul en zijn vrouw uit Genk zitten vast in Spanje: "Zaterdag was het nog redelijk druk"

Paul Wetzels en zijn vrouw uit Genk zitten op dit moment in Torre Del Mar, aan de kust van Zuid-Spanje. En ook daar is het openbare leven zo goed als stilgevallen: “Zaterdag zagen we dat het nog redelijk druk was, en zondag niets meer", zegt Paul in "Start Je Dag" op Radio 2 Limburg. Het enige wat nog open was, zijn de voedingswinkels en de apotheek. "Voor de rest mag niemand buitenkomen, ook niet als koppel. Er is hier dus geen beweging."