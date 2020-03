Liveblog - Frankrijk gaat twee weken in lockdown, nog 5 doden door coronavirus in ons land 

Verschillende landen gaan in “lockdown” om het coronavirus in te dammen, maar België (nog) niet. Viroloog Marc Van Ranst wikt en weegt in “De afspraak” of ons land helemaal stilgelegd moet worden.

Hij vindt het moeilijk om te zeggen of België al dan niet in lockdown moet gaan. Maar “ik denk dat we daar op een bepaald moment verstandige keuzes in gaat moeten maken”, zegt de viroloog ook.

