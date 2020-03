Meeste speeltuinen en speelparkjes gaan dicht. Ravotten kan nog in je tuin of in het bos

De lente is in het land, maar veel manieren om daar nog van te genieten blijven er niet meer over. Om te vermijden dat kinderen en ouders met te veel samenkomen gaan de speeltuinen dicht. In Hasselt gaat het over de speeltuin van domein Kiewit, maar ook het skatepark in Kapermolen is voortaan verboden terrein. De maatregel gaat nog verder, want ook de kleinere speelplekken in parken zijn in principe niet meer toegankelijk.