Moeders voor moeders past werking aan om coronavirus tegen te gaan: “Het is belangrijk voor de mensen dat we niet volledig stoppen”

Moeders voor Moeders geeft zo'n 2.000 mensen te eten. De oudere vrijwilligers bij Moeders voor moeders blijven thuis en alleen het hoogstnodige zal worden bedeeld. Dat zijn voedselpakketten en dringende zaken voor pasgeboren kinderen. “Normaal worden de karren met goederen gevuld terwijl de mensen in de wachtruimte een koffie drinken. Nu zetten we de karren op voorhand klaar. We laten de mensen in kleine groepen binnen zodat ze hun spullen kunnen nemen en meteen terug naar huis kunnen”, zegt Monique Verdickt van Moeders voor moeders.