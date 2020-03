Mondmaskers en ontsmettingsmiddelen worden gestolen in AZ Delta Roeselare

In de meeste ziekenhuizen worden intussen alle niet-dringende activiteiten opgeschort, zoals operaties of consultaties die kunnen uitgesteld worden: "In die zin is het dus rustiger in het ziekenhuis, maar de instroom van coronapatiënten of potentiele patiënten stijgt wel. We staan voor drukke weken", zegt Demedts.

"Er zijn nog mondmaskers maar die voorraad moet in de gaten gehouden worden en mogen we niet verspillen. Ontsmettingsmaskers, ontsmettingsalcohol en toiletpapier worden gestolen uit de kamers van de patiënten. Dat is onvoorstelbaar. Het wordt een probleem als de miljoenen mondmaskers die besteld zijn ons land niet binnen kunnen en geblokkeerd blijven in het buitenland."