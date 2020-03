Nederlandse onderzoekers voorspellen evolutie corona met modellen uit 1845 van Belgische wiskundige

Voor Nederland konden de onderzoekers enkel een voorspelling voor een dag op voorhand maken van het aantal infecties. Ze verwachten een toename van 21 procent en een totaal van 1.379 gevallen.

De onderzoekers benadrukken dat het slechts gaat om een voorlopige schatting. Door een gebrek aan gegevens en een recente verandering in het beleid van de Nederlandse overheid in verband met de testen voor het virus, is het voorlopig niet mogelijk een voorspelling voor een langere periode te maken, en al helemaal niet van het maximum aantal gevallen, zo zeggen ze.

De onderzoekers verwachten een gelijkaardige of iets grotere toename van het aantal gevallen in de VS en Frankrijk, landen waarvan de aantallen infecties min of meer die van Nederland weerspiegelen.

Het aantal infecties en doden in China blijft de komende dagen stabiel, volgens de onderzoekers. In Iran en Zuid-Korea begint de groei in aantal infecties de komende dagen af te vlakken. Het uiteindelijke maximum voor Zuid-Korea en Iran schatten de onderzoekers momenteel op respectievelijk ruim 8.800 en 10.000 besmettingen. In Italië zet de forse stijging naar verwachting verder door.

(lees verder onder de foto)