Beste leerlingen, gebruik deze tijd om als wijzere en creatievere mensen terug te keren naar school

Ik moet terugdenken aan vorig jaar, toen Greta Thunberg een miljoenenhorde jongeren op de been kreeg om te protesteren tegen de opwarming van het klimaat. Onlangs kregen we met de collega’s nog een bevlogen speech van Nic Balthazar waarin we met de neus op de feiten gedrukt werden: de “tipping point” is er binnen 10 jaar. Als we niets doen, gaat de planeet werkelijk naar de zak. Echt waar. Gene zever. Meer dan 98% van de klimaatwetenschappers is het daarmee eens.

Maar dat onze jongeren enkele lessen missen om hiervoor te protesteren, dat zorgde anno 2019 (en nu nog steeds) voor online scheldtirades à la “ze zouden beter 7 uur naar school gaan en iets nuttigs doen” dan dat ze daadwerkelijk inzitten met een mogelijke catastrofe die de rest van onze toekomst bepaalt. Wat men niet ziet, daar heeft men schijnbaar geen schrik van. Net zoals we vorige maand nog corona-mopjes zaten te tappen toen het in China big bang was. Of zelfs nog vorige week, zij het dan wat minder, toen Italië stilletjes aan in lockdown ging, en wij repliceerden met lockdown-party’s.