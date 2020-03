"Ook mensen die zelf thuis maskers naaien, kunnen deze binnenbrengen"

Ook zelf maskers naaien kan helpen, niet alleen voor uzelf en uw omgeving, maar ook voor zorgverleners. "Mensen die zelf thuis maskers naaien, kunnen deze binnenbrengen. In het ziekenhuis worden de maskers nogmaals gedesinfecteerd door ze te wassen aan 90 graden", vertelt professor infectiepreventie Isabel Leroux van het UZ Gent aan Radio 2.

De professor benadrukt dat zij die zelf aan de slag willen zich best eerst melden bij een ziekenhuis of artsenpraktijk in de buurt. Daar kunnen vrijwilligers info krijgen over het juiste materiaal en de nodige informatie. De FOD Volksgezondheid heeft alvast in een tweet aangekondigd te werken aan een patroon om zelf goede maskers te maken.