Podvis: Wat vinden Vlaamse tieners zo leuk aan Zuid-Koreaanse popmuziek?

Als u een tiener in huis heeft, dan heeft u ongetwijfeld al de naam BTS horen vallen. Dat is een K-popband, een popgroep afkomstig uit Zuid-Korea, met liedjes in het Koreaans. En toch zijn ze wereldberoemd. Enkele weken geleden kwam hun jongste single uit, “ON”, meteen klom hun album “Map of the Soul: 7” weer naar de hoogste plaatsen in de hitlijsten. Maar ze zijn niet de enige Koreaanse popgroep die in de smaak valt bij onze tieners. In deze Podvis zoekt Annelies Hemelsoet uit waarom de K-pop zo populair is in Vlaanderen. Christine Van Tichel deed de montage.