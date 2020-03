Politiewoordvoerder gebruikt eigen hoofdtelefoon en plofkap tijdens interviews in tijden van corona

Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie, is tegenwoordig in het bezit van een eigen hoofdtelefoon en plofkap. Dat laatste is een hoes voor de microfoon. Die bracht hij mee naar zijn interview met Dennis in Start Je Dag maandagochtend. Hij nam deze maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

“Het is belangrijk dat we bewust omgaan met alles wat we doen”, zegt Bruyns. “We moeten de nodige maatregelen nemen. Ik wist dat ik op een veilige afstand van de presentator zou zitten, maar ik heb ook mijn eigen materiaal meegebracht.”