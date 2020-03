Premier Sophie Wilmès (MR) vraagt morgen het vertrouwen in de Kamer

Wilmès II geniet de steun van een meerderheid in de Kamer, want ze zal de steun krijgen van 9 partijen: regeringspartijen MR, Open en CD&V en oppositiepartijen PS, Ecolo, CDH, DéFI, SP.A en Groen. De N-VA is het niet eens met die gang van zaken en wil Wilmès II het vertrouwen niet geven. Volmachten zijn voor de N-VA wel bespreekbaar. "De noodregering kan een volmacht vragen en we zullen bekijken of we die kunnen steunen", zei N-VA-voorzitter Bart De Wever daarover in "Terzake".

Als Wilmès het vertrouwen heeft gekregen, volgt er woensdag een debat over de regeerverklaring, donderdag een stemming. Pas dan kan de premier om volmachten vragen om de coronacrisis aan te pakken. Voor alle duidelijkheid: dat coronabeleid kan zeer breed gaan, van de medische aanpak van de crisis tot de financieel-economische aanpak van de fallout van de crisis.

Politicoloog Carl Devos heeft het moeilijk met deze gang van zaken. "Wat men probeert te doen, is de vivaldizering van lopende zaken. Het is een soort van fuik dat men heeft opgezet: Wilmès naar de koning, Wilmès formateur, dus een regering, dus een vertrouwensstemming. Die regering, die krijg je niet meer zomaar weg."