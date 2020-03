Coronavirus zal maanden in het land zijn, zegt Nederlandse premier Rutte: "Let een beetje op elkaar. Ik reken op u"

Opvallend is dat hij ook praatte over groepsimmuniteit: "Wie het virus heeft gevat is meestal immuun. Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. "

Rutte zei dat er groepsimmuniteit kan ontstaan, maar dat het maanden kan duren voor het zover is. Daarom is het nu vooral zaak om de meest kwetsbaren te beschermen. De maatregelen die de Nederlandse regering nu heeft genomen moet de piek spreiden over een langere periode.