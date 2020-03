Ouders starten zelf met alternatieve lessen thuis: "We hebben een groot coronalessenrooster gemaakt" 

"We kregen vrijdag de melding dat de lessen opgeschort werden en dat er noodopvang was voor kinderen. We hebben vrij snel beslist om onze dochter en zoon toch thuis op te vangen. Dat doen we in het kader van de veiligheid van de leerkrachten en om de opvangcapaciteit niet nodeloos te belasten. Ik mag van mijn werkgever van thuis uit werken, dus dat is een meevaller", vertelt Annelies Schouppe uit Gent bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. Ze heeft een dochter in het 4e leerjaar en een zoon in het 2e.