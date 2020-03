Sekswerkers vragen overheidssteun voor financiële kater door coronacrisis

De coronacrisis raakt heel wat sectoren, ook die van de sekswerkers. Want net als hun collega's uit de horeca zijn ze gedwongen om het werk neer te leggen tot en met 3 april. Ze zitten dus wekenlang zonder enige inkomsten, en dus eisen ze van de regering extra steumaatregelen. Sekswerker Sigrid Schellen werkt in Diest: "Als je het advies krijgt om geen handjes te geven of te kussen, dan stopt het sekswerk volledig. Zoveel is duidelijk."

Sigrid vindt het onaanvaardbaar dat sekswerkers nog steeds geen rechten hebben. Dus ook niet op crisismomenten zoals nu. "Er zijn geen richtlijnen voor sekswerkers op dit moment. En dat terwijl we naar schatting met 28.000 zijn in dit land. Het zou netjes zijn mocht die grote groep niet genegeerd worden. Iedereen moet zijn rekeningen blijven betalen. Ik weet dat er intussen mensen zijn die toch blijven werken, omdat ze anders niet weten hoe ze die kosten moeten betalen." Schellen eist daarom van de overheid dringend extra steunmaatregelen voor sekswerkers.