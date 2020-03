Solidariteit in Oost-Vlaanderen:  boodschappendiensten, helpende jeugdbewegingen, bedrijven die klussen en onlinezangsessies 

In Herzele hebben drie jeugdbewegingen het grondgebied van de gemeente onder elkaar verdeeld om zo mensen het best te kunnen helpen. KSA Hillegem, Chiro Okido Herzele en Chiro Sint-Katrien gaan elk een deel van de bevolking ondersteunen die moeilijk te been is en daardoor niet altijd zelf naar de winkel of de apotheker kunnen gaan. De drie jeugdbewegingen krijgen begeleiding van artsen om alles veilig te laten verlopen. “We moeten ervoor zorgen dat we niet bij de mensen binnen gaan en zo weinig mogelijk fysiek contact met hen hebben. We praten wel even, maar zeker niet te lang. En we dragen ook handschoenen”, zegt Jasper Gosseye van Chiro Steenhuize. Ook hier kunnen mensen die hulp nodig hebben contact opnemen via een speciaal telefoonnummer.

