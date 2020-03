"Tous ensemble": 6 Vlamingen vertellen over hoe omgaan met crisis, van aperitieven met videocalls tot de coronabingo

Jan Coppens (62) is al jaren een trouw lid van de Koninklijke Harmonie in Herdersem. Elke vrijdagavond repeteert hij met zo’n 40 muzikanten in een orkest voor het aankomende concert. Maar nu gooit het nieuwe coronavirus roet in het eten. “De dirigent roept de komende weken op om thuis te oefenen, maar als orkest is dat niet eenvoudig”, zegt Jan. “Daarom hebben we een originele oplossing bedacht."