Spaanse koning Felipe VI ziet af van erfenis en schrapt subsidie van zijn vader Juan Carlos na schandaal

Enkele weken geleden zijn de grote partijen in Spanje -ook de socialistische- overeengekomen om het schandaal zo te laten, maar het Zwitserse gerecht stelt wel een onderzoek in. Het Saudische geld zou via banken in Panama en Zwitserland bij een fonds van Juan Carlos terecht zijn gekomen.

Felipe grijpt dus naar de noodrem, want hij beseft dat de monarchie in Spanje op het spel staat. Juan Carlos is overigens niet de enige binnen de koninklijke familie met schandalen. Ook zijn dochter Cristina raakte betrokken in een financieel schandaal en haar echtgenoot Inaki Urdangarin zit in de cel.

De voorbije jaren wordt de roep om een referendum over de afschaffing van de monarchie steeds luider, al houden de grote partijen die boot af. Juan Carlos was aanvankelijk populair omdat in de eerste jaren van zijn bewind Spanje werd omgevormd van de dictatuur van Franco naar een democratie en hij in 1979 het leger opriep om een staatsgreep niet te steunen. Daarvoor liep hij als "opvolger" in het spoor van dictator Franco in de hoop de dynastie na hem te kunnen herstellen. Franco kwam aan de macht nadat hij met steun van Hitler en Mussolini de republiek had verslagen in een bloedige burgeroorlog (1936-1939).