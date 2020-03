Spatscherm moet apothekers beschermen tegen besmetting: "Wij staan in de vuurlinie"

De apotheek laat het niet enkel bij het spatscherm. “Er staan stippen op de vloer waar de klanten op kunnen gaan staan, zodat er voldoende afstand is tussen hen. Dat werkt positief, want als die vol staan, wachten de mensen gewoon buiten,” zegt Vanlaer. “De toog en bancontacten ontsmetten we ook voortdurend en elke avond dweilen we de vloer met chloor.”